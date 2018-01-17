В Хабаровском крае стартует акция «Край начинается с меня»

Краевой детский центр «Созвездие» объявляет акцию «Край начинается с меня» – марафон постов в социальных сетях, посвященных 80-летию Хабаровского края.

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Хабаровский край – не только определенное место, но и люди, которые в нем живут. Жизнь края складывается из дел и достижений людей, населяющих его. Чем успешнее и интереснее жизнь каждого из нас, тем лучше становится наш регион.

-Давайте поделимся друг с другом своими победами, мыслями, добрыми и яркими событиями, которые происходят с нами! Так мы сможем показать, что в Хабаровском крае живет огромное количество талантливых и усешных людей, а каждый день наполнен чудесами, и таким образом поздравим его с 80-летием!

Вы – часть Хабаровского края. Мы вместе создаем наш край. Расскажите всем об этом! Выкладывайте фотографии с вашими победами, свершениями и просто хорошими моментами из жизни, указывайте хэштеги #крайначинается_сменя #хабаровскомукраю_80 под постом и не забывайте передавать эстафету трем вашим друзьям. Поздравим наш Хабаровский край все вместе! - пишут организаторы ВКонтакте.

А авторы 20 лучших постов получат от нас памятные подарки и будут объявлены в октябре 2018 года.