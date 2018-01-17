Новости
В Хабаровском крае стартует акция «Край начинается с меня»
Краевой детский центр «Созвездие» объявляет акцию «Край начинается с меня» – марафон постов в социальных сетях, посвященных 80-летию Хабаровского края.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Хабаровский край – не только определенное место, но и люди, которые в нем живут. Жизнь края складывается из дел и достижений людей, населяющих его. Чем успешнее и интереснее жизнь каждого из нас, тем лучше становится наш регион.
-Давайте поделимся друг с другом своими победами, мыслями, добрыми и яркими событиями, которые происходят с нами! Так мы сможем показать, что в Хабаровском крае живет огромное количество талантливых и усешных людей, а каждый день наполнен чудесами, и таким образом поздравим его с 80-летием!
Вы – часть Хабаровского края. Мы вместе создаем наш край. Расскажите всем об этом! Выкладывайте фотографии с вашими победами, свершениями и просто хорошими моментами из жизни, указывайте хэштеги #крайначинается_сменя #хабаровскомукраю_80 под постом и не забывайте передавать эстафету трем вашим друзьям. Поздравим наш Хабаровский край все вместе! - пишут организаторы ВКонтакте.
А авторы 20 лучших постов получат от нас памятные подарки и будут объявлены в октябре 2018 года.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 551
С места событий: Останки на берегу водоема5 790
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 117
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 214
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136