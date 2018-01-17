В Хабаровске молодежь поможет детской библиотеке в акции «Вторая жизнь елки»

В Хабаровске участники проекта «Молодежка ОНФ» поддержали акцию «Вторая жизнь елки», проводимую зоосадом «Приамурский» совместно с детской библиотекой №1. Помимо собственного организованного пункта сбора новогодних елок, ребята из «Молодежки ОНФ» помогут библиотеке доставить зеленые красавицы в зоосад.

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Зоосад имени Сысоева проводит акцию «Вторая жизнь ёлки» уже не в первый раз. Но в 2018 году, объявленном годом волонтера, мероприятие решено было расширить. Организатор акции, научный сотрудник зоосада «Приамурский» Алина Таенкова рассказала корреспонденту «МД XXI век» о том, как новогодние ели получат «вторую жизнь».

«Обычно акция ограничивается тем, что жители привозят нам отслужившие елки. В рамках акции, проводимой в этом году, мы хотим не просто собрать деревья, а сформировать экологическую грамотность у людей. Рассказать о том, что к природе нужно относиться бережно. Показать, как можно в дальнейшем использовать уже срубленное дерево. Цель любой нашей акции – воспитывать доброту в детях, заботу их о братьях наших меньших, обо всех, кто рядом», - сообщила Алина Таенкова.

Посленовогодние елки станут не только лакомством для обитателей «Приамурского».

«Конечно, у животных в зоосаде достаточно пищи и витаминных подкормок, но хвоя – это дополнительный источник микроэлементов. Но елки пойдут не только на корм. Это и удобрение, и подстилки в вольерах. Например, подсохшую елку на корм животному уже не дашь. Но ее можно использовать для укрытия в вольере у волка, у сов, у амурских лесных котов. Животные ведь тоже любят разнообразную жизнь. Вот устроим им место, где они могут поиграть или спрятаться. Многие не знают, что можно порубить стволы и сделать заграждение, скажем, для клумб!» - поделилась Алина.

Присоединиться к акции может каждый неравнодушный гражданин. Чтобы передать елку для питомцев «Приамурского», нужно принести ее в пункт сбора, организованный «Молодежкой ОНФ», располагающийся в здании Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов по адресу: ул. Муравьева-Амурского, д.4. Пункт сбора открыт до 19 января, с 10:00 в течение рабочего дня. Или же передать дерево сотрудникам Детской библиотеки №1 по ул. Руднева, 21. А в пятницу, 19 января, участники «Молодежки ОНФ» доставят все елки в зоосад «Приамурский».