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В Комсомольске-на-Амуре стартовал Чемпионат Хабаровского края по автоспорту
Чемпионат Хабаровского края по автоспорту стартовал в минувшие выходные. В этом году в календаре соревнований появились этапы в Комсомольске-на-Амуре. Всего на трек вышли 11 участников, двое из которых — комсомольчане, Алексей Вольф на «Хонде» и Александр Пыжиков на «Тойоте». Гонщики преодолели полуторакилометровый трек в разных составах, в каждом заезде сделав по 4 круга.
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Победителем первого этапа соревнований стал Алексей Вольф. Второе и третье места чемпионата у хабаровчан Владимира Верин и Андрея Чернецкого. В командном зачёте победила команда «Хонда», второе место у «СТК-Лидер», третье — у команды «ЖБИ-4». Следующий этап чемпионата края пройдет 21 января в Переясловке.
Фото: Ольга Щербакова, komcity.ru
https://minsport.khabkrai.ru/events/Novosti/2877
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