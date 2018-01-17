В Хабаровском крае разработают стратегию развития информационного общества

Вопрос развития информационного общества обсудили на совещании под председательством Губернатора Вячеслава Шпорта. Речь шла о внедрении цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы в целях повышения производительности труда.

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По темпам этой работы в Хабаровском крае лидирующие позиции занимают сферы малого и среднего бизнеса, здравоохранения и образования. Так, все компьютеры лечебных учреждений края объединены в единую сеть. Это позволяет проводить дистанционную диагностику, анализировать динамику заболеваемости.

В регионе становится все более популярной услуга электронной записи к врачу. Если в 2016 году ею воспользовались 276 тысяч человек, то в 2017-ом уже 420 тысяч.

Как отмечает министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров, в условиях динамичного развития информационного общества, внедрения современных технологий, на федеральном уровне разработаны новые стандарты цифровой экономики. Стратегия развития информационного общества РФ, которая была утверждена в мае прошлого года, предполагает более динамичную работу по цифровизации отраслей экономики и социальной сферы в субъектах в том числе в рамках пилотных отраслевых проектов. Один из них уже реализуется в лесной отрасли края.

Здесь, по оценкам специалистов, из 20 процессов, 14 планируется перевести в электронный формат. Так, в тестовом режиме уже запущена работа специального программного комплекса «Кедр». С его помощью, в частности, удалось оптимизировать работы оперативных бригад по выявлению незаконных рубок.

Качество работы, проводимой в субъектах, федеральный центр оценивает с помощью специального рейтинга, который ежегодно пополняется новыми показателями.

«Я предлагаю активно приступить к комплексной работе по реализации отраслевых направлений. Для этого необходимо разработать краевую стратегию развития информационного общества. При условии активного содействия министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления, считаю возможным это сделать до конца февраля. Параллельно необходимо разработать план ее реализации», - сказал Сергей Федоров.

Губернатор края подчеркнул, что цифровизация отраслей экономики и социальной сферы – приоритетная задача всех уровней власти.

«Наш край промышленный и новые технологии мы давно и успешно применяем в авиастроении, что обеспечивает хороший результат. Теперь необходимо подтягиваться остальным. Все должны понимать, что в условиях конкурентной среды такой подход является залогом успеха любого предприятия. Большое внимание необходимо уделить предоставлению услуг для жителей, предпринимателей. Электронный формат должен упрощать процедуры, избегая лишней бюрократии», - подчеркнул Губернатор края.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского края