В Хабаровском крае отметят юбилей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

В Хабаровске 18 января во Дворце дружбы «Русь» состоится краевое торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В мероприятии примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти, краевых и муниципальных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних, общественных организаций, ветераны отрасли и молодёжь.

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В рамках собрания лучшим работникам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будут вручены федеральные и краевые награды.

История комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в России началась

14 января 1918 года с принятия Советом народных комиссаров РСФСР Декрета о комиссиях для несовершеннолетних, в соответствии с которым для них упразднялись суды и тюремное заключение. На протяжении века функции комиссий расширялись, менялись акценты работы, но главным предназначением были и остаются защита детей от жестокости, насилия и негативных влияний социальной среды.

По данным управления координации отраслей социально-культурной сферы Губернатора и Правительства края, в регионе сегодня свыше 268 тыс. несовершеннолетних, из них более 3,6 тыс. проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении. На профилактическом учёте в органах внутренних дел края состоит более 1 500 несовершеннолетних. С семьями и подростками проводится профилактическая работа.

В крае сформирована система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координацию деятельности которой обеспечивают одна краевая и 27 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Более 600 семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, имеют наставников, которые помогают им справляться с трудностями и социализироваться.

Благодаря межведомственному взаимодействию в 2017 году в сравнении с предыдущим годом в крае на 25 % снизился уровень подростковой преступности, и на 19 % сократилось количество несовершеннолетних преступников. Повторных преступлений стало меньше на 23%. Также в регионе сохраняется тенденция к снижению количества семей, находящихся в социально опасном положении.