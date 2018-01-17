Новости
Хабаровские спасатели приглашают горожан получить порцию доброты
ДВРПСО приглашает хабаровчан получить порцию доброты от лабрадоров-спасателей, пообщаться с героями МЧС - водолазами, десантниками, врачами.
Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России отмечает 25-летие. Сегодня юбилей отряд отметит грандиозной выставкой, торжественным собранием с музыкальной программой в одном из самых ярких культурно-спортивном комплексе Хабаровска – КСК «Арсеналец».
Среди почётных гостей праздника – герои историй спасения, представители правительства Хабаровского края, мэрии города, руководители подразделений МЧС, ветераны отряда, студенты и школьники профильных вузов и кадетских классов.
Праздничное настроение события создадут юбиляры. В программе:
проведение викторин и эстафет для детей с вручением призов;
элементы работы кинологических расчетов, фотосессия с собаками-спасателями;
выставки образцов одежды спасателей (с примеркой), водолазного снаряжения, технического оборудования, медицинского вертолетного модуля,
демонстрация методов оказания первой помощи пострадавшим в ЧС.
Прозвучат поздравления и слова благодарности.
В ходе торжества будут отмечены лучшие спасатели, а также представители СМИ.
Время проведения мероприятия: с 15.00 до 17.00 час. 17 января 2018 года
Место проведения: культурно-спортивный комплекс «Арсеналец»
(г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 60, ост. «38 школа»)
Конт. тел.: 8-929-40-33-145, 8-914-202-80-31
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 551
С места событий: Останки на берегу водоема5 790
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 117
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 214
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136