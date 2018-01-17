Хабаровские спасатели приглашают горожан получить порцию доброты

ДВРПСО приглашает хабаровчан получить порцию доброты от лабрадоров-спасателей, пообщаться с героями МЧС - водолазами, десантниками, врачами.

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России отмечает 25-летие. Сегодня юбилей отряд отметит грандиозной выставкой, торжественным собранием с музыкальной программой в одном из самых ярких культурно-спортивном комплексе Хабаровска – КСК «Арсеналец».

Среди почётных гостей праздника – герои историй спасения, представители правительства Хабаровского края, мэрии города, руководители подразделений МЧС, ветераны отряда, студенты и школьники профильных вузов и кадетских классов.

Праздничное настроение события создадут юбиляры. В программе:

проведение викторин и эстафет для детей с вручением призов;

элементы работы кинологических расчетов, фотосессия с собаками-спасателями;

выставки образцов одежды спасателей (с примеркой), водолазного снаряжения, технического оборудования, медицинского вертолетного модуля,

демонстрация методов оказания первой помощи пострадавшим в ЧС.

Прозвучат поздравления и слова благодарности.

В ходе торжества будут отмечены лучшие спасатели, а также представители СМИ.

Время проведения мероприятия: с 15.00 до 17.00 час. 17 января 2018 года

Место проведения: культурно-спортивный комплекс «Арсеналец»

(г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 60, ост. «38 школа»)

Конт. тел.: 8-929-40-33-145, 8-914-202-80-31