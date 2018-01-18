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Резиденты ТОСЭР «Комсомольск» получили дополнительную энергомощность
Резиденты ТОСЭР «Комсомольск», чье производство разместилось на площадках «Парус», получили дополнительную энергомощность. На уже действующей подстанции 220 кВ были введены в работу четыре линейные ячейки, что позволило создать условия для присоединения четырех линий электропередачи в объеме 9 МВт.
Напомним, ТОСЭР «Комсомольск» стала первой территорией опережающего развития, сформированной в Дальневосточном федеральном округе. Общая площадь ТОСЭР - около 10 360 гектаров, из них занято пока не более пяти процентов. Сформированы четыре инвестиционных площадки: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми». Специализация ТОР -машиностроение, дерево- и металлообработка, пищевая промышленность, в том числе туристическое направление.
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