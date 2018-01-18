В Комсомольском районе мужчина из Ульчского района похитил виртуальную усладу

В поселке Молодежный Комсомольского района Хабаровского края к дамочке приехал дорогой 31-летний гость из села Богородское Ульчского района. Посидели-выпили-побеседовали и снова выпили. Без спиртного как-то и лексикон утончается, да и общих тем не появляется.

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Проснулась утром дамочка, вся такая утомленная, жаждой томимимая, хотела сфоткаться, а смартфона нет, бросилась к ноутбуку посмотреть что нового патриотического товарки по способу жизни выложили в «Одноклассниках», а портативного компьютера и след простыл.

Женщина обратилась к стражам правопорядка, сообщила, что неизвестный похитил из ее квартиры сотовый телефон и ноутбук. Неизвестный в ходе расследования оказался вполне даже известным - дорогим гостем из Ульчского района. Похищенный ноутбук он успел продать, денежные средства потратил на личные нужды, мобильный телефон отдал добровольно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде.