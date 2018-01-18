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Активисты передали губернатору Хабаровского края общественные предложения
Народный фронт ежегодно готовит для губернаторов общественные предложения, направленные на улучшение экономической и социальной ситуаций в Хабаровском крае. В этом году выслушать и обсудить предложения ОНФ вместе с Вячеславом Шпортом пришел сотрудник дальневосточного полпредства и большинство краевых министров. Встреча продолжалась 3 часа.
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«Общероссийский народный фронт исповедует системный подход к работе, а это значит, что если наши предложения не были услышаны ранее или мы не считаем достаточными меры по их реализации, то в текущем году мы продолжим добиваться желаемого результата. Это высказывание, в 2018 году, актуально для предложений ОНФ, касающихся доступности медицинской помощи пациентам, проживающим на удаленных от крупных городов края территориях, развития сельского хозяйства, экологии. Есть и новые направления для работы, например, Народный фронт считает необходимым развитие в Хабаровском крае института профессиональных стажировок. Вызывает тревогу и детское дополнительное образование. Проблема очевидна, поэтому ОНФ уже начал реализацию своего федерального проекта «Равные возможности – детям», мы предложили губернатору рассмотреть возможности для обеспечения в регионе территориальной и ценовой доступности такого образования», - прокомментировал результаты встречи сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Юрий Березутский.
Отдельное внимание активисты Народного фронта уделили программам благоустройства, реализующимся в Хабаровском крае. Общественники предложили губернатору рассмотреть возможности для синхронизации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» со смежными региональными проектами, например, с программами по созданию инфраструктуры для инвалидов, строительству спортивных площадок и иными подобными решениями. Остро был поставлен вопрос и по ситуации с ветхим и аварийным жильем. ОНФ предложил найти возможности для создания краевой программы расселения домов с износом более 70%.
Были расставлены акценты и на работе правительственных организаций. В первую очередь возмущение активистов вызывает тот факт, что в регионе плохо организована координация между федеральными и региональными контролирующими структурами, а работу комитета регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края эксперты ОНФ и вовсе назвали неэффективной. Активисты уверены, что большинство жилищных проблем, с которыми обращаются в ОНФ жители региона, могли быть решены силами только этого контролирующего органа, однако ведомство ограничивается отписками и не хочет принимать активного участия в решении наболевших вопросов.
Всего Вячеславу Шпорту было передано 15 общественных предложений. После изучения документа губернатор Хабаровского края составит перечень поручений министерствам и ведомствам. Контроль за выполнением данных распоряжений будет делегирован активистам Народного фронта.
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