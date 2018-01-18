Хабаровчанин убил парализованную тещу

«Мимо тещиного дома я без шуток не хожу», - пелось в популярной частушке. Отношения зятьев и тещ напоминают отношения кошек и собак. Пока тещи в силе, как привило, зятья выступают в роли кошек. Но, стоит матерям жен потерять здоровье, так порой зятья становятся страшнее самого лютого хищника.

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Хабаровчанин проживал в квартире жены с ее ребенком и парализованной матерью. Пенсионерка после инсульта не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постоянном уходе. Зять неоднократно избивал тещу и угрожал ей.

Как-то оставшись наедине с тещей и нанес ей свыше 40 ударов тупым предметом по голове, шее и туловищу. От полученных повреждений старушка скончалась.

Хабаровчанин был задержан по «горячим следам», в ходе личного досмотра у него изъята одежда, испачканная кровью тещи.

В судебном заседании мужчина отрицал свою причастность к совершению данного преступления и утверждал, что убийство могли совершить его жена или сосед. Наличие крови потерпевшей объяснял тем, что постоянно за ней ухаживал, а одежду не стирал более месяца.

Суд приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничил ему на 2 года свободу после отбывания наказания.