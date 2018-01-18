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Хабаровчанин разбойно ограбил друга
Хабаровчанин попросил своего 22-лентнего друга помсь продать мобильные телефоны. Друг вскоре сообщил, что нашел покупателя и подъедет вместе с ним на автомобиле.
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Когда продавец сел в автомобиль, друг несколько раз ударил приятеля по голове, влил в рот сновторное. Когда хабаровчанин потерял сознание, друг вытащил из карманов куртки два мобильных телефона стоимостью около 30 тысяч рублей. Беспомощного хабаровчанин друг вывез и оставил в лесополосе на территории Приморского края.
Стражи правопордяка задержали 22-летнего парня, вязли подписку о невыезде. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.
Парнб грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
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