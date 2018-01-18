В Хабаровском крае появятся новые скверы и парки

В Хабаровском крае продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Советской Гавани путем голосования сами определят объекты благоустройства в своих городах.

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Как сообщили в министерстве ЖКХ края, сейчас в администрациях муниципалитетов принимают заявки активистов. Их идеи направят рассмотрение специально созданных общественных комиссий. Они, в свою очередь, утвердят окончательный перечень инициатив, который представят на голосование 18 марта. Таким образом, в день избрания Президента России, жителям четырех муниципальных образований также будет предложено выбрать территории, нуждающиеся, по их мнению, в благоустройстве. После будут разработаны дизайн-проекты, которые и реализуют в рамках программы в 2018 году.

На эти цели федеральный центр выделит 249,6 млн руб. Такую сумму регион получит за успешную реализацию приоритетного проекта в прошлом году (По итогам 2017 года край занял 6 место среди субъектов России). Помимо федеральных средств, на «Формирование комфортной городской среды» из регионального бюджета будет выделено74,9 млн руб.

Напомним, приоритетный проект реализуется по всей стране с весны прошлого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2017 году на благоустройство дворовых и общественных территорий в Хабаровском крае было направлено более 355,8 млн руб., в том числе, из федерального бюджета - 235,3 млн руб. На эти деньги приведены в порядок 168 дворов и 29 общественных территорий.