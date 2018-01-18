В Хабаровском крае возможно появится новое редкое краснокнижное животное

В заповеднике «Столбы» найден новый вид отряда рукокрылых Прудовая ночница. В Сибири это животное встречается, но довольно редко, за сто лет изучения учёные встречали её только несколько раз.

Самая первая встреча «прудовушки» в окрестностях Красноярска датируется 1905 г., далее за более чем столетний период для территории Красноярского края зарегистрировано лишь чуть более десятка таких событий. Последнее было зарегистрировано в начале сентября прошлого года в акватории р. Маны в районе кордона Кандалак.

«Было доказано присутствие ещё одного краснокнижного вида в фауне заповедника «Столбы». Кроме того оказалось, что распространение прудовой ночницы не ограничивается долиной Енисея, а имеет дальнейшее распространение на восток», - сообщает Александр Хританков, внешт. научн. сотр. Заповедника.

Зверьки помечены и выпущены на волю в месте отлова. Это значит, исследователи и могут получать новые сведения о перемещениях по территории и продолжительности жизни.