В Хабаровске пройдет Круглый стол по дорожному строительству

Журнал дорожно-строительного комплекса ДФО и Забайкалья «Направление — Дальний Восток» приступил к подготовке X Круглого стола по дорожному строительству, который состоится 16 февраля 2018 года. Десятый год подряд издание проводит это крупнейшее межрегиональное отраслевое мероприятие с целью объединения профессионального сообщества для обсуждения актуальных вопросов производства, проектирования и программного обеспечения отрасли, обмена опытом и накопленными знаниями, ознакомления с инновационными технологиями и планами строительства федеральных и региональных автомобильных дорог.

Участники — ведущие дорожно-строительные и проектные компании Дальневосточного региона, отраслевые министерства и управления автомобильных дорог ДФО, поставщики спецтехники, материалов и оборудования для строительства, ремонта и содержания объектов дорожной инфраструктуры. Вопросы — планы по развитию дорожной сети Дальнего Востока, экономические и правовые аспекты дорожной отрасли, особенности проектирования, строительства и содержания объектов транспортной инфраструктуры в суровых климатических условиях. Приглашаем заинтересованные компании на «Круглый стол» по дорожному строительству ДФО — единственную отраслевую конференцию подобного плана на Дальнем Востоке, в Забайкалье и на территории Восточной Сибири. Форматы и списки участников Круглых столов 2009-2017 гг. на сайте журнала http://n-dv.info/

Тематика круглого стола «Дорожное строительство — Дальний Восток - 2018»:

развитие опорной сети федеральных автомобильных дорог ДФО на 2018 г. и среднесрочную перспективу (тему курирует ФКУ ДСД «Дальний Восток»)

опыт применения современных технологий дорожного строительства

особенности проектирования, строительства и содержания объектов транспортной инфраструктуры в суровых климатических условиях

крупнейшие инфраструктурные проекты ДФО

правовые вопросы отрасли

первая платная автодорога — обход г. Хабаровска

При планировании участия представителей компаний просим связаться со специалистами журнала для бронирования мест на конференцию. Заявки принимаются до 1 февраля 2018г.

Информация по телефонам: (4212)452-919

Моб. 8-924-2057-892

E-mail: napravlenie-dv@mail.ru

Сайт: http://n-dv.info/