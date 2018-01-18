Хабаровчанка оштрафована за то, что ее младенца покусали собаки

В Хабаровске была проведена проверка в отношении хабаровчанки, которая пошла заниматься спасением брошенных щенков со своей подругой, оставив своих двух детей дошкольного возраста без присмотра с собаками породы Хаски.

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Стоит отметить, что в хаски течет кровь волков и северных псов. Несмотря на свою доброжелательность и дружелюбность, собаки этой породы достаточно своенравны и упрямы. Они нуждаются в сильном лидере рядом с собой, который будет настойчивым и сможет добиться от независимого питомца послушания. Слабохарактерным людям непосильно укротить столь темпераментную породу. Активность их просто зашкаливает. Поэтому нужно, как считают кинологи, постараться утомить собак физически, что они стал более покладистыми. Если же пустить воспитание и дрессировки на самотек, хаски будет шалить, чтобы вдоволь набеситься.

Напомним, что а Краснофлотском районе дама с двумя детьми пришла в гости к своей подруге, зоозащитнице., владелице двух собак Хаски. Хозяйке собак сообщили, что рядом с ее домом нашли бездомного щенка. Женщины рванули спасать щенка, оставив спящих детей наедине с собаками. Вернувшись около шести утра домой, дамы обнаружили, что годовалый ребенок покусан собаками. Раны серьезные, мальчик проходил лечение. Собаки были здоровы и имели прививки.

Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа, поставлена на профилактический учет ПДН в отделе полиции, информация о данной семье направлена в органы и учреждения системы профилактики для организации работы по компетенции.

В результате проверки СУ СК России по Хабаровскому краю материал проверки направлен в отдел дознания УМВД России по Хабаровску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и дальнейшего его направления надзирающему прокурору в целях изъятия и поручения расследования органам СК России.