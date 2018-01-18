Вячеслав Шпорт встретился с молодыми педагогами края

Молодые преподаватели Хабаровского края пригласили Губернатора Вячеслава Шпорта на дружеский вечер. В теплой обстановке за чашкой чая педагоги поделились с главой региона своими идеями по развитию системы образования, а также представили проекты, которые помогут воплотить их в жизнь.

Все участники встречи входят в «Ассоциацию молодых педагогов Хабаровского края». Эта организация была создана всего год назад, но уже успела зарекомендовать себя в качестве профессионального сообщества, занимающегося развитием компетенций, поддержкой педагогического состава, повышением престижа профессии. Сегодня Ассоциация объединяет более 100 преподавателей из 12 районов края.

Так, одна из членов Ассоциации Татьяна Горлова, учитель физики хабаровской средней школы № 43, презентовала Губернатору свой проект «Русский космос». Он призван расширить знания школьников в физике, астрономии, познакомить их с современными космическими технологиями. Юные рационализаторам предлагается обдумать самые смелые идеи, к примеру, возможность освоения других планет.

«Проект – сетевой, поэтому к участию в нем приглашаются все школьники Дальнего Востока, - отметила Татьяна Горлова. – Мы видим, что Правительство РФ активно развивает восточные регионы, а значит наше предложение, направленное на подготовку инженерно-технических кадров, должно быть полезно. В перспективе будет очень хорошо, если в вузах Хабаровского края откроют новые специальности по подготовке инженеров, которые смогут развивать авиа- и судостроение, космическую медицину и другие современные отрасли промышленности».

Педагоги поинтересовалась у Вячеслава Шпорта, будут ли в будущем рабочие места для подрастающих инженеров? Есть ли у промышленных предприятий края долгосрочные заказы?

«Работа для нашей молодежи обязательно будет, - ответил Вячеслав Шпорт. – У Хабаровского края путь инновационного развития. Именно в нашем регионе сосредоточены заводы, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Это самолеты последнего поколения, морские и речные современные суда, мы плавим сталь, перерабатываем нефть, пишем компьютерные программы. И, кстати, ваш проект действительно востребован. Я с удовольствием поддержу его, окажу необходимую помощь».

Вячеслав Шпорт напомнил, что именно для генерации и развития таких идей в прошлом году в Комсомольске-на-Амуре начал работать детский технопарк «Кванториум». Это первое учреждение подобного типа на Дальнем Востоке. На постоянной основе в нем бесплатно могут заниматься до 400 человек. Еще более 3 тысяч школьников, в том числе из близлежащих муниципальных образований, будут посещать его для участия в мастер-классах и других мероприятиях.

«Основная цель «Кванториума» - ранняя профессиональная ориентация школьников и подготовка кадров под нужды будущих отраслей экономики, - пояснил Губернатор края. - В нем дети уже знакомятся с аэрокосмическими разработками, изучают биотехнологии. При этом они смогут работать с реальными проектами и задачами, которые перед ними будут ставить промышленные предприятия региона».

Губернатор ответил и на другие вопросы педагогов.

В завершении встречи учителя вручили Вячеславу Шпорту приглашение на I Дальневосточный Форум молодых педагогов. Это важное для преподавательского состава мероприятие пройдет летом этого года в Хабаровске и соберет представителей профессии с большинства субъектов ДФО.