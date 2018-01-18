В Хабаровске начал работу предвыборный штаб Владимира Путина

Активисты Народного фронта принимают активное участие в работе регионального предвыборного штаба Владимира Путина. Сегодня состоялась церемония открытия главного офиса избирательной кампании действующего президента в Хабаровском крае. Помещение располагается по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60. От ОНФ в церемонии открытия приняла участие сопредседатель Хабаровского РО фронта Галина Кононенко.

«В настоящий момент еще не завершены все подготовительные процедуры. Помещение продолжают оформлять, завозится оргтехника, формируется окончательный список членов штаба, ждем итогового решения по доверенным лицам Владимира Путина в нашем регионе. Много работы выполняют волонтеры, поддерживающие действующего Президента и существующий курс, активисты ОНФ активно включились в эту работу, ведь Владимир Владимирович является лидером нашего движения. Я с радостью готова сегодня констатировать то, что работа штаба в Хабаровском крае началась!», - прокомментировала течение предвыборной кампании Галина Кононенко.

Сегодня, в поддержку Владимира Путина, в Хабаровском крае уже собрано более 11 000 подписей. Всего в центральный избирком необходимо будет предоставить 300 000. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре продолжают работу пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Активисты Народного фронта активно участвуют в этой работе. Один из таких постоянно действующих пунктов, например, накануне был открыт в холле здания Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского д. 4. Пункт работает ежедневно. Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.