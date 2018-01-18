В проекты малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке привлечено около 13,5 млрд рублей

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) объявляет об итогах реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), которая успешно реализуется совместно с банками-партнерами (в том числе ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»). Программа разработана с учетом лучших практик банков-партнеров по взаимодействию с субъектами МСП и предлагает заемщикам на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) уникальные условия, не имеющие аналогов, занимая собственную нишу в ряду прочих программ государственной поддержки предпринимателей.

За период с ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года в рамках программы «Доступный кредит для МСП» реализованы проекты на общую сумму 13,5 млрд рублей, из которых кредитные средства (ФРДВ и банков-партнеров) составили 8,9 млрд рублей. Всего одобрено 594 кредита субъектам МСП. Около 40% кредитов (3,6 млрд руб.) выданы на инвестиционные цели. В рамках программы предпринимателям впервые были предложены льготные кредиты для пополнения оборотных средств, так как из-за сложной логистики и зачастую непредсказуемых погодных условий дальневосточные торговые предприятия вынуждены заранее закупать значительные объемы продукции. Объем средств, выделенных компаниям малого и среднего бизнеса для пополнения оборотного капитала, составил 5,3 млрд рублей.

Как показали проведенные в прошлом году опросы, одним из основных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, была названа недоступность финансирования для запуска проектов, расширения производственных мощностей. Проблема масштабирования господдержки на сектор МСП была решена включением в программу ФРДВ крупнейших российских банков (в том числе, ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»), имеющих развитую сеть отделений на Дальнем Востоке. Поскольку на ставки кредитования небольших компаний напрямую влияет высокая стоимость привлечения ресурсов для банковского сектора, то дорогое банковское фондирование было разбавлено дешевым и долгосрочным капиталом Фонда развития Дальнего Востока. Это позволило существенно снизить процентную ставку по кредитам для дальневосточных предпринимателей (составила, в среднем, около 10,5%), а также увеличить сроки кредитования до 10 лет. Участники программы обеспечили создание 10,5 тысяч рабочих мест.

В ТОП-3 среди всех регионов Дальневосточного федерального округа по объему кредитования МСП в рамках программы ФРДВ и банков вошли Приморский край (2,4 млрд руб.), Хабаровский край (1,8 млрд), Амурская область (1,3 млн руб.). В числе проектов, реализуемых в рамках программы поддержки МСП на территории ДФО - строительство складских и торгово-выставочных комплексов, новой дорожно-транспортной инфраструктуры, общественно-спортивных центров, приобретение промышленного и медицинского оборудования, реконструкция объектов недвижимости для развития розничной торговли, создание новых сельскохозяйственных мощностей. Низкие процентные ставки мотивируют людей привлекать заемные средства, чтобы открыть новый бизнес, либо заняться расширением или модернизацией существующего. Например, в Амурской области фермер приступил к строительству нового свинокомплекса. В Приморском крае льготный кредит позволил медицинскому центру обновить оборудование. В Якутии на средства льготного кредита ведется строительство жилья. Дальневосточный производитель оконных систем, воспользовавшись кредитным рычагом, получил возможность для наращивания производственных мощностей - в том числе, с целью экспорта продукции на японский рынок.

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков:

- Результаты проекта «Доступный кредит для МСП» показывают, что на Дальнем Востоке сформировалась прослойка активных бизнесменов, у которых есть понимание, как и за счет чего расти дальше. Средний бизнес идёт в самые важные для региона ниши — и в результате сильно влияет на качество жизни. Впервые показывают себя новые лидеры — компании, которые в будущем вырастут в крупные предприятия. Это люди, которые создали бизнесы, нажили имущество, имеют понятную историю, знают свои рынки и готовы рискнуть, создавая и развивая бизнес на Дальнем Востоке. Среди этих компаний востребованы другие механизмы государственной поддержки - территории опережающего развития и Свободного порта. В среднесрочной перспективе малые и средние предприниматели могут стать основными поставщиками новых перспективных проектов, необходимых дальневосточной экономике. Продолжение программ государственной поддержки, а в идеале их наращивание, способно превратить малые и средние компании в серьезных игроков, влияющих на общий экономический тонус Дальнего Востока.