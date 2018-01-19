В Хабаровском районе замерзла насмерть слепая женщина

Трагедия, случившаяся в Хабаровском районе, чем-то напоминает японскую легенду о Нараяме. Это обычай, который испокон веков соблюдался в одном селении. Когда старику или старухе исполнялось 70 лет, деревня и семья не хотели больше кормить бесполезный рот. Старший сын должен на своих плечах отнести пожилого человека на вершину горы Нараяма умирать от голода и жажды.

В поселке Гаровка-2 местная жительница обнаружила труп 48-ллетней женщины в 25 метрах от дома по улице ДОС,17. Дама, одетая в домашнюю одежду, лежала в сугробе, слегка согнув ноги.

Погибшая женщигна лежала под забором. Видимо, она шла по тропинке и сбилась с пути. Выбраться из сугроба она уже не смогла.

Женщина приехала погостить к взрослому сыну, устроили застолье, выпили, легли спать. Утром мужчина обнаружил, что матери в квартире нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти.