В Хабаровске пьяная компания в драке сломала автоинспектору ногу

В Хабаровске компания нетрезвых молодых людей, ехавших в «Ниссане Дуалис» напала на сотрудника ДПС в микрорайоне Большой аэродром. Прибывший на помощь полицейский применил табельное оружие.

Бдительный хабаровчанин позвонил в дежурную часть ИБДД и рассказал, что увидел на автозаправке компанию пьяных молодых людей.

Сотрудники ДПС нашли иномарку и попросили 28-летнего водителя предоставить документы. Пьяные парни в ответ набросились на старшего лейтенанта и повалили его на землю, повредив полицейскому ногу. Сотрудник экипажа, прибывшего в качестве подкрепления, два раза выстрелил в воздух, чтобы прекратить драку. Хабаровчан арестовали и доставили в пятый отдел полиции, а пострадавшего автоинспектора отправили в больницу с подозрением на перелом ноги.

За нападение на полицейского хулиганам хабаровчанам грозит уголовная ответственность, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».