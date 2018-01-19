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В Хабаровске пьяная компания в драке сломала автоинспектору ногу
В Хабаровске компания нетрезвых молодых людей, ехавших в «Ниссане Дуалис» напала на сотрудника ДПС в микрорайоне Большой аэродром. Прибывший на помощь полицейский применил табельное оружие.
Бдительный хабаровчанин позвонил в дежурную часть ИБДД и рассказал, что увидел на автозаправке компанию пьяных молодых людей.
Сотрудники ДПС нашли иномарку и попросили 28-летнего водителя предоставить документы. Пьяные парни в ответ набросились на старшего лейтенанта и повалили его на землю, повредив полицейскому ногу. Сотрудник экипажа, прибывшего в качестве подкрепления, два раза выстрелил в воздух, чтобы прекратить драку. Хабаровчан арестовали и доставили в пятый отдел полиции, а пострадавшего автоинспектора отправили в больницу с подозрением на перелом ноги.
За нападение на полицейского хулиганам хабаровчанам грозит уголовная ответственность, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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