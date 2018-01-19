Хабаровчанин пробил стекло автобуса пельменями

В Хабаровске пьянененький горожанин, при попытке перебежать дорогу около остановки «Магазин № 10» на улице Руднева в Краснофлотском районе, вывел из строя рейсовый автобус.

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Шофер автобуса маршрута № 47 только выехал из остановочного кармана и в этот момент под колесами материализовался гражданин с авоськой в руках. Там были пельмени и бутылка пива. Скорость автобуса была минимальной, и водитель смог не только сбросить ее почти полностью, но и отвернуть к обочине.

После столкновения с пешеходом у «Дэу» оказались разбиты фара и ветровое стекло. Стоит отметить, что ветровое стекло хабаровчанин пробил не собой, а пакетом с пельменями и пивом . У гражданина же был только был поврежден нос, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».