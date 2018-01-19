В хабаровском общественном транспорте безналично кататься будет дешевле

В Хабаровске безналичная система оплаты проезда пока не популярна. За 23 дня горожане рассчитались в автобусах с помощью карт 100 тысяч раз, это примерно только 1% пассажиров. По сути это, по всей видимости, городские чиновники несколько раз проехали на общественном транспорте.

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Для популяризации продумываются определенные мероприятия. Например, хабаровчанам, которые буду платить в автобусах картами и брелоками, светит скидка.

«Мы прорабатываем систему бонусов, построенную на количестве совершенных горожанами и оплаченных безналично поездок. К примеру, совершили вы 30 поездок, оплатили их картой, и 31-я поездка вам бесплатно», – рассказал Сергей Суковатый, начальник управления транспорта хабаровской администрации

Напомним, платить за проезд можно с помощью брелока, браслета, бесконтактной банковской и специальной транспортной карт. Платежные устройства продаются по адресам: улица Суворова, 8, Воронежская, 19, Пушкина, 25, Ким Ю Чена, 44б. Телефон для справок: (4212) 91-02-02.