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В Хабаровске незаконно отчисляли детей из дошкольных учреждений
В Хабаровске применялся договор между муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и родителями с незаконными положениями.
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Отдельные пункты договора предусматривали основания для отчисления воспитанников из детского сада: наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, задолженность по оплате больше 30 дней и отсутствие ребенка в в детском свду по неуважительным причинам в течение 30 дней.
Эти пункты являются незаконными, потому что не входят в предусмотренный Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» перечень оснований.
Нарушения на сегодняшний день устранены.
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