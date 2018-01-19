В Хабаровске незаконно отчисляли детей из дошкольных учреждений

В Хабаровске применялся договор между муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и родителями с незаконными положениями.

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Отдельные пункты договора предусматривали основания для отчисления воспитанников из детского сада: наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, задолженность по оплате больше 30 дней и отсутствие ребенка в в детском свду по неуважительным причинам в течение 30 дней.

Эти пункты являются незаконными, потому что не входят в предусмотренный Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» перечень оснований.

Нарушения на сегодняшний день устранены.