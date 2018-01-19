Шерочка с Машерочкой: Кредитование по-хабаровски

Сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по г. Хабаровску задержали бывших работниц компании микрозаймов, которые подозреваются в краже порядка 70 тысяч рублей.



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В правоохранительные органы обратился представитель организации, которая оказывает населению услуги по микрофинансированию. Со слов заявителя, неизвестные похитили у компании порядка 70 тысяч рублей. Недостача была выявлена по результатам внутренней ревизии.

Сотрудники городского отдела полиции №6 выяснили, что к хищению денежных средств причастны две бывших работницы организации. Установлено, что 23-летняя подозреваемая и ее 22-летняя сообщница под видом оформления кредитов брали наличные денежные средства из кассы фирмы. Клиентам, которые обращались в компанию за ссудой, они предоставляли ложную информацию, что в выдаче займов им отказано.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Установлена причастность сообщниц к пяти противоправным эпизодам. Задержанные дали признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства потратили на свои личные нужды.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.