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Хабаровских бизнесменов обучат правильно выгонять сотрудников
В Хабаровске пройдет семинар на тему делопроизводства при трудоустройстве сотрудников. Мероприятие рассчитано на предпринимателей, в том числе осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, руководителей и владельцев бизнеса и рядовых граждан.
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На семинаре будут детально разобраны следующие вопросы:
- как правильно оформить прием на работу, какой договор выбрать;
- испытательный срок – оформление и существующие ограничения;
- что необходимо включить в трудовой договор; коммерческая тайна, материальная ответственность: как это работает;
- совместительство: что нужно знать;
- сокращение штата, реорганизация, продажа бизнеса: что это означает для сотрудников и сколько это стоит для владельца.
В качестве спикера выступит Марина Петрова – бизнес-тренер, бизнес-консультант, руководитель РЦ «Бизнес сад», член рабочей группы по социальной политике Экспертного Совета при Правительстве РФ.
Место проведения мероприятия: Центр поддержки предпринимательства Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51, конференц-зал на 1 этаже.
Дата и время мероприятия: 26 января 2018 года с 15.00 – до 17.00 часов.
Семинар проводится на бесплатной основе, вход свободный.
Интересующую информацию по организации мероприятия получить по телефону 8-914-150-76-66 (контактное лицо: Демьянов Алексей – директор автономной некоммерческой организации «Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере»).
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке.
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