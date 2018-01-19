Новости
В Хабаровском крае нарубили по-черному на 11 миллионов
В Хабаровске подведены итоги профилактических мероприятий "Лес-2017". В ходе мероприятий выявлено 27 фактов незаконной рубки лесных насаждений, в результате которых ущерб, причиненный лесам, составил 11,6 млн. рублей.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Межведомственные профилактические мероприятия проводятся ежегодно во всех лесничествах на территории края. На период их проведения создаются мобильные группы из числа работников лесничеств, сотрудников краевого управления лесами, правоохранительных и других уполномоченных органов. Государственные лесные инспекторы оказывают правоохранительным органам профессиональную помощь и иное необходимое содействие в выявлении и пресечении нарушений лесного законодательства.
В рамках мероприятий лесные инспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД проверили 361 лесовоз на наличие сопроводительных документов на транспортировку древесины и достоверность внесенных в них сведений на автомобиль. Было выявлено 3 нарушения по оформлению документов на перевозку древесины. В настоящее время по данным фактам ведется проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении должностных и юридических лиц к установленной законом ответственности.
Напоминаем, что за нарушение лесного законодательства, в соответствие со ст. 8.28.1 КоАП РФ, на должностных лиц штраф составляет до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - до 700 тыс. рублей, с конфискацией древесины и (или) транспортных средств либо без таковой.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 575
С места событий: Останки на берегу водоема5 824
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 132
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 260
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136