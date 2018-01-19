В Хабаровском крае нарубили по-черному на 11 миллионов

В Хабаровске подведены итоги профилактических мероприятий "Лес-2017". В ходе мероприятий выявлено 27 фактов незаконной рубки лесных насаждений, в результате которых ущерб, причиненный лесам, составил 11,6 млн. рублей.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Межведомственные профилактические мероприятия проводятся ежегодно во всех лесничествах на территории края. На период их проведения создаются мобильные группы из числа работников лесничеств, сотрудников краевого управления лесами, правоохранительных и других уполномоченных органов. Государственные лесные инспекторы оказывают правоохранительным органам профессиональную помощь и иное необходимое содействие в выявлении и пресечении нарушений лесного законодательства.

В рамках мероприятий лесные инспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД проверили 361 лесовоз на наличие сопроводительных документов на транспортировку древесины и достоверность внесенных в них сведений на автомобиль. Было выявлено 3 нарушения по оформлению документов на перевозку древесины. В настоящее время по данным фактам ведется проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении должностных и юридических лиц к установленной законом ответственности.

Напоминаем, что за нарушение лесного законодательства, в соответствие со ст. 8.28.1 КоАП РФ, на должностных лиц штраф составляет до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - до 700 тыс. рублей, с конфискацией древесины и (или) транспортных средств либо без таковой.