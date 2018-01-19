Переезжающие в Хабаровский край смогут получить миллион рублей

Переезжающие работать по госпрограмме повышения трудовой мобильности смогут получить субсидию до миллиона рублей, а работодателям упростят условия участия в программе. Напомним, что идея выплачивать по миллиону рублец принаджежит губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.

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Поправки в программу подготовило Министерство труда и социальной защиты населения РФ совместно с Минвостокразвития и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.

Основная цель — привлечение квалифицированных специалистов в приоритетные регионы, в число 16 российских субъектов входят семь из девяти дальневосточных: Камчатский край, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области и Чукотка.

По данным Минвостокразвития и АРЧК ДВ, 120 000 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2025 году. Приоритет при трудоустройстве будет за дальневосточниками.

Между тем, Дальневосточников раздражают бесконечные разговоры власти о том, что необходимо завозить в регион людей из других регионов, хоть кого, хоть староверов, хоть мигрантов из Центральной Азии, при этом о нуждах и чаяниях местного населения власти забывают напрочь. Стоит ли удивляться, что люди бегут с Дальнего Востока? Бегут в более успешные регионы РФ, где рассказывают местным жителям о дальневосточной «безнадёге». Вряд ли эти рассказы способствуют массовому переселению в ДФО.