В Хабаровске эвакуировали покупателей в популярном торговом центре из-за задымления

В Хабаровске на выходных сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Леруа Мерлен». Администрация центра приняла решение эвакуировать покупателей.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Прибывшие к месту пожарные расчеты определили, что причиной срабатывания сигнализации послужило короткое замыкание в проводке центра. К концу дня ситуация нормализовалась, торговый центр заработал в штатном режиме.

Напомним, это уже не первый инцидент в торговом центре, когда из-за задымления приходилось эвакуировать покупателей, - сообщает ИА «Аmurmedia»

Как писала газета «Молодой дальневосточник XXI век», претензии к торговому центру посыпались еще до начала его работы. Жителям дальневосточной столицы надолго запомнились эпичные провалы на трассе напротив «Леруа Мерлена». Былинности добавлял тот факт, что в эти ямы улетали не только легковые автомобили, но и спецтехника (фронтальный погрузчик). Водители ломали себе кости и разбивали головы. К счастью, обошлось без погибших.

Виновником обвалов администрация Хабаровска назвала сотрудников компании «Литана», которая является подрядчиком строительства Leroy Merlin. «Суперотверстия» были заасфальтированы.

В общей сложности на 17 июля тпрошлого года в списке проблем гипермаркета насчитывалось 37 основных нарушений! Между тем, работы по их устранению должны были быть завершены 30 апреля 2017 года. Устранены ли они на сегодняшний день?

Если так и дальше пойдет, Leroy Merlin может лишиться многих покупателей. Одно-два ЧП с печальным исходом – и репутация на дне.