В Хабаровске стартует фестиваль социальной видеорекламы «25 кадр»

В Хабаровске начался прием заявок на участие в фестивале социальной видеорекламы «25 кадр». Призовой фонд – 500 000 рублей.

«При создании социального видеоролика очень важно не только рассказать о существующей проблеме, но и предложить пути ее решения на бытовом уровне, как можно повлиять на нее не прибегая к общим фразам, большим финансовым вложениям и т.д», - пишут организаторы в положении о конкурсе.

Предусмотрено шесть номинаций

-Здоровая нация (популяризация спортивного образа жизни и отказ от вредных привычек, экология окружающей среды, мотивационные ролики, пропаганда отдельных видов спорта, мотивация сдачи норм ГТО и т.д. Хронометраж до 2,5 минут);

- Я – человек (воспитание детей, отношение с родителями, отношение с пожилыми людьми, ветеранами ВОВ, сохранение семьи, адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, доступная среда для инвалидов, активная жизненная позиция людей с ограниченными возможностями здоровья, популяризация донорства крови, популяризация безвозмездного служения на благо людей и т.д. Хронометраж до 2,5 минут);

-Наша страна! (ролики, направленные на формирования чувства патриотизма, позитивного отношения к Родине, к службе в рядах ВС РФ, к родному городу, региону, ролики, направленные на укрепление межнационального согласия, увеличение созидательной активности молодежи, популяризации движения «Юнармия», укрепление мира и т.д. Хронометраж до 2,5 минут);

- Свободная тема (ролики на любую свободную социально-культурную тему, например: культура, духовно-нравственное воспитание, безопасность дорожного движения, брошенные домашние животные, социальные сети, интернет, дружба, профилактика негативных социальных явлений (наркомания, преступность, алкоголизм) и т.д. Хронометраж до 3 минут);

- Короткометражные ролики (ролики (короткометражные фильмы) продолжительностью не более 10 минут, отражающие социальные проблемы общества. Истории жизней, истории действий, позитивные примеры, негативные, мотивационные ролики и т.д.)

- Развивая цифровой мир (Ролики показывают возможности, которые открывают новые телеком-технологии (интернет, голосовая, сотовая связь) в образовании, общении, досуге, благотворительности, экстремальных ситуациях и ЧС. Хронометраж до 2,5 минут, принимаются работы снятые на мобильные устройства (планшет, смартфон и т.д.)

Фестиваль «25 Кадр» разделен на несколько условных этапов:

1 этап: Регистрация участников Фестиваля – с 15.01.2018 до 10.04.2018;

2 этап: Проведения образовательной программы – с 15.02.2018 по 31.03. 2018;

3 этап: Окончание приема работ – 10.04.2018;

4 этап: Оценка конкурсных работ Фестиваля– с 10.04.2018 по 20.04.2018;

5 этап: Проведение Фестиваля (просмотр работ – победителей, награждение) – последняя неделя апреля 2018.

Подробности здесь.

Напомним, что негосударственное учреждение дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания «Взлет» в прошлом году выиграло новый президентский грант на проведение фестиваля социальной видеорекламы «25 кадр».

- Первый фестиваль прошел в 2009 году. Однажды решили не проводить фестиваль. В какой-то момент стали активно его критиковать в социальных сетях: а судьи кто, почему этот победил, а тот нет. Если первый фестиваль проводился на грантовые деньги, то последующие - на общественных началах. Ну, если не нравится, то, значит, и не надо? И когда мы в один год не провели фестиваль, молодежь стала волноваться, спрашивать. И мы решили проводить фестиваль дальше, - рассказал Олег Безгодов, директор Центра военно-патриотического воспитания «Взлет»

В этом году праздник получится более глобальным, а значит, на фестивале будут проводиться мастер-классы с именитыми российскими специалистами в области кино и рекламы, а значит, и призы будут серьезные.

- Это один из моих любимых проектов. Очень хочется снимать ролики с молодежью. Это один из немногих социальных проектов, который можно назвать вещественным, его можно потрогать, посмотреть, тиражировать. В следующем году мы приготовили много новых идей и подходов по работе с молодежью, - поделился Олег Безгодов.