В Хабаровске пройдет молодежный фестиваль коренных малочисленных народов

В декабре прошлого года Территориально-соседская община малочисленных народов "Удэ" из поселка Гвасюги района им. Лазо Хабаровского края выиграла грант по развитию культурно - досуговой деятельности молодежи коренных малочисленных народов Хабаровского края «Улэн Го» («Хорошее направление»).

Партнёрами проекта являются: Хабаровское городское отделение региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края" и общественный совет при уполномоченном представителе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации г. Хабаровска, КГАУК «Краевое научно – образовательное творческое объединение культуры».

В рамках проекта предусмотрено

- Проведение научно – практической конференции «Нематериальное культурное наследие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Хабаровском крае», мастер- классов «Танцы народов Севера», по народному пению, молодежного фестиваля «УЛЭН ГО»;

- Издание сборника удэгейских сказок «Два солнца» В.Т. Кялундзюга;

- Изготовление СД – дисков по национальному фольклору.

В марте 2018 года в. Хабаровске планируется пройдет молодежный фестиваль коренных малочисленных народов «Улэн Го».

Молодежные любительские фольклорные, песенно - танцевальные, хореографические, вокальные, инструментальные творческие коллективы (включая семейные), народных мастеров национального костюма, а также отдельных исполнителей приглашают принять участие в фестивале.

Подведение итогов конкурса по номинациям – 19 февраля 2018 года. Победителям конкурсной программы присваивается звание лауреата I, II, III степени или дипломанта I, II, III степени фестиваля – конкурса с вручением соответствующих дипломов и памятных призов.

Для участия в конкурсе представители творческих коллективов направляют в адрес оргкомитета следующие документы и информационные материалы:

- До 15 февраля заявку

- DVD-диски, флэш-карты с записями конкурсного выступления с надписью названия номера и коллектива или отправить по электронной почте Kimonko@yandex.ru ;

- 2-3 цветные фотографии;

-Список участников коллектива не более 10 человек.

Расходы по проживанию и питанию, транспортное обслуживание победителей фестиваля – конкурса в г. Хабаровске несут организаторы фестиваля.

Представители оргкомитета: Надежда Кимонко, Маргарита Ким тел.: 8(4212) 32-88-01, 89147749537, электронный адрес Kimonko@yandex.ru