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В Хабаровском крае к храму на паперть подбросили пьяного инвалида
В Хабаровском крае около православного храма в городе Вяземский из проезжавшей машины был высажен пожилой нетрезвый инвалид.
Из-за того, что инвалид был пьяным, прихожане позвонили в полицию, и его забрал дежурный наряд.
Оказалось, что мужчина много лет назад находился на попечении церкви, где исполнял посильную работу. После того, как получил инвалидность, был определён в дом–интернат для престарелых и инвалидов на Красную речку в Хабаровск. Решившего посетить знакомые места пожилого человека вернули в социальное заведение, - сообщают «Вяземские вести».
Фото: http://trassae95.com
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