В Хабаровске старушку собираются облить кислотой

Помимо этого обещают расправиться с внуками. И все это из-за того, что ее сын взял 5 тысяч в микрофинансовой организации и не вернул. Теперь сумма долга составляет более 30 тысяч рублей.

Хабаровчанке позвонил неизвестны и с использованием нецензурной брани сообщил, что она попала в черный список, потому что ее сын взял кредиту микрофинансовой организации и уже несколько месяцев не платит. Угрозы присылают и по СМС, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.

- Я пыталась ему объяснить, что не брала кредит, а он сказал, что сын указал мой номер телефона и отвечать мы будем всей семьей, — рассказала Ирина горожанка.