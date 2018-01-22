Новости
В Хабаровске старушку собираются облить кислотой
Помимо этого обещают расправиться с внуками. И все это из-за того, что ее сын взял 5 тысяч в микрофинансовой организации и не вернул. Теперь сумма долга составляет более 30 тысяч рублей.
Хабаровчанке позвонил неизвестны и с использованием нецензурной брани сообщил, что она попала в черный список, потому что ее сын взял кредиту микрофинансовой организации и уже несколько месяцев не платит. Угрозы присылают и по СМС, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
- Я пыталась ему объяснить, что не брала кредит, а он сказал, что сын указал мой номер телефона и отвечать мы будем всей семьей, — рассказала Ирина горожанка.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 599
С места событий: Останки на берегу водоема5 837
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 141
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 272
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136