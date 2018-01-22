В Хабаровске догхантеры травят собак

В Хабаровск новый год принес новые подвиги ненавистников собак. Пока одни жители нашего достославного городка провожали Старый и встречали Новые год, опускали в ледяные купели для очистки души и проверки силы духа тела, распухшие от оливье-холодцов за новгодние каникулы, некоторые горожане нашли время для своего любимого «хобби».

Ненавистники наших братьев младших рассыпали отраву для собак в традиционных районах - на Пятой Площадке, Поселке Горького, в Северном районе, на Амуркабеле, в районе Кирпичного завода и на «Памятнике Партизанам". Конечно, есть жертвы. Вот так дети и учатся добру и справедливости: выходит ребенок погулять, наслушавшись новогодних сказок, а во дворе собака умирает в судорогах, с кровавой пеной из пасти! А потом, обучившись на таких , что жизнь в России не имеет ценности, нападает с топором или с ножом на своих одноклассников.

" Очень аккуратно во дворах раскладывают приманки с ядом неизвестные лица. Например, в страшных мучениях погибли три собаки, которые утром бегали и играли во дворе дома по ул. Карла Маркса, 146. Хозяева видели, как собаки что-то схватили из пакета. Через три часа питомцев не стало в живых», - пишут зоозащитники в социальной сети.

Некоторые пошли еще дальше. Хабаровские зоозащитники держали на передержке собаку, чудом выжившую после пожара в одном из частных домов. Выходили ее, вылечили. На рождественских каникулах собаку выкрали и убили. Если бы просто убили!!! О животное гасили бычки, облили и подожгли, обрезали уши…

Чтобы обезопасить своего питомца нужно обязательно выгуливать его на поводке и тщательно следить, чтобы животные ничего не подбирали с земли. Если вы увидели на улице подозрительную машину или людей, которые ранним утром или поздним вечером раскладывают пищевые приманки, обязательно сделайте фото или видео и срочно звоните в зоозащитные организации.

Большинство отравленных можно спасти, если оперативно вколоть собаке препарат B 6 из расчета 3 мл на 1 кг веса, и срочно везти в ветиринарную клинику. Если отравили крысиным ядом, B 6 не поможет, нужен К 1, довольно редкий в наше время препарат. Достать можно через больницы или заказать в Москве на аптечных сайтах.

«И звоните, если вдруг случилась беда: 8 984 174 36 61, 8 962 223 26 63 Вам окажут первую информационную помощь, помогут договориться с клиникой. И еще раз сориентируют, что делать», - советуют зоозащитники.