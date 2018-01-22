Хабаровская молодежь привезла в зоосад «Приамурский» 30 новогодних елок

При активном участии хабаровчан, участникам проекта «Молодежка ОНФ» удалось собрать – елок для зверей и птиц зоосада им. Сысоева.

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Хабаровская «Молодежка ОНФ» завершила акцию по сбору новогодних елок для обитателей зоосада «Приамурский». Горожане охотно поддержали инициативу участников проекта, и в течение недели приносили отслужившие новогодним украшением деревья к зданию Краевого объединения организаций профсоюзов, где располагался пункт сбора.

«В «Приамурский» мы отвезли не только деревья, принесенные в наш пункт. Мы знаем, что Детская библиотека №1 участвовала в акции «Вторая жизнь елки», проводимой зоосадом имени Сысоева. Поэтому мы помогли сотрудникам библиотеки с доставкой в зоосад собранных ими елок. В этом ведь и смысл практически любой акции – показать, что делать добро вместе проще и эффективнее, подать пример подрастающему поколению, показать, что такое «повседневный патриотизм» - не нужно искать повода для геройства, нужно быть готовыми помочь друг другу в, казалось бы, самых простых вещах. Ведь большое всегда складывается из малого», - поделилась участница проекта «Молодежка ОНФ» Анастасия Ширдыкова.

Зоотехники «Приамурского» распределили привезенные деревья в соответствии с их состоянием: часть хвои стала лакомством для питомцев, часть «зеленых гостинцев» послужит стройматериалом для вольеров. На корм отдадут только самые зеленые и пушистые деревья. Чуть подсохшие елки станут полезной подстилкой в вольерах – хвоя обладает антисептическими свойствами. Лакомиться елками будут в основном копытные животные. Но в «Приамурском» начали давать «пробовать» хвою всем млекопитающим. Даже хищники полюбили играть с пушистыми еловыми лапами.

Ребята из «Молодежки ОНФ» доставили в зоосад имени Сысоева порядка 30 новогодних елок. Сотрудники зоосада отмечают, что участие «Молодежки ОНФ» в акции «Вторая жизнь елки» способствовало активному включению хабаровчан в эту акцию. Горожанам не пришлось самостоятельно везти елку в «Приамурский», достаточно было только доставить ее к пункту сбора, расположенному в самом центре города.



