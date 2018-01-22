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В Хабаровском крае прошел турнир по настольному теннису
Первенство Хабаровского края по настольному теннису завершилось в Хабаровске. Обладателями наград стали спортсмены из Комсомольска, Хабаровска и Николаевска-на-Амуре
В соревнованиях, собравших лучших спортсменов со всего большого Хабаровского края, приняло участие спртсмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Амурска и посёлка Ванино.
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