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В Хабаровском крае подсчитали гималайских медведей
Дальневосточным филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства" Российской академии сельскохозяйственных наук закончена научно-практическое исследование состояния популяции гималайского медведя на территории Хабаровского и Приморского краев, по итогам которого старшим научным сотрудником Дунишенко Юрием Мефодьевичем, охотоведом, заслуженным работником охотничьего хозяйства Российской Федерации, подготовлена книга "Оценка состояния популяции гималайского медведя в Приамурье в 2010 – 2017 гг.".
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Электронная версия книги доступна для чтения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края во вкладке "Деятельность".
В основу книги положены сведения, собранные при инвентаризации популяции гималайского медведя в рамках Соглашения о взаимодействии между Амурским филиалом Всемирного фонда природы и Правительством Хабаровского края. Непосредственным заказчиком от имени Правительства Хабаровского края при этом выступило Министерство природных ресурсов края, исполнителем проекта – ДВ филиал ВНИИОЗ, при финансовой поддержке Всемирного фонда природы.
Вопрос о внесении гималайского медведя в новую редакцию Красной книги Российской Федерации до сих пор не снят, несмотря на отсутствие предпосылок на его внесение. Численность вида – стабильна, что подтверждается отчетом о проведенной научно-исследовательской работе.
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