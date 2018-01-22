В Хабаровском крае подсчитали гималайских медведей

Дальневосточным филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства" Российской академии сельскохозяйственных наук закончена научно-практическое исследование состояния популяции гималайского медведя на территории Хабаровского и Приморского краев, по итогам которого старшим научным сотрудником Дунишенко Юрием Мефодьевичем, охотоведом, заслуженным работником охотничьего хозяйства Российской Федерации, подготовлена книга "Оценка состояния популяции гималайского медведя в Приамурье в 2010 – 2017 гг.".

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Электронная версия книги доступна для чтения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края во вкладке "Деятельность".

В основу книги положены сведения, собранные при инвентаризации популяции гималайского медведя в рамках Соглашения о взаимодействии между Амурским филиалом Всемирного фонда природы и Правительством Хабаровского края. Непосредственным заказчиком от имени Правительства Хабаровского края при этом выступило Министерство природных ресурсов края, исполнителем проекта – ДВ филиал ВНИИОЗ, при финансовой поддержке Всемирного фонда природы.

Вопрос о внесении гималайского медведя в новую редакцию Красной книги Российской Федерации до сих пор не снят, несмотря на отсутствие предпосылок на его внесение. Численность вида – стабильна, что подтверждается отчетом о проведенной научно-исследовательской работе.