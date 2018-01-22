Хабаровск готов принять участников Чемпионата мира по бенди

Гостиницы Хабаровска готовы принять участников и болельщиков 38 Чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года. В арене «Ерофей» встретятся команды из восьми стран мира: России, Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Венгрии, Казахстана и США.

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По данным управления по туризму министерства культуры Хабаровского края, на сегодняшний день, регион занимает первое место среди субъектов ДФО по количеству классифицированных гостиниц. Процедуру классификации прошли 18 предприятий, с присвоением 5, 4, 3 и 1 звезды по звездной системе гостиниц (от 1 до 5). Из них 11 в Хабаровске, в том числе, где остановятся участники и болельщики чемпионата по бенди.

В гостиницах «Парус», «Верба», «Версаль», «Ривьера», «Олимпик», «Сопка» и «Хабаровск», где будут проживать спортсмены, прошли внеплановые проверки регионального управления Роспотребнадзора. Разработаны и действуют паспорта безопасности.

«В 2015 году участники чемпионата по достоинству оценили индустрию гостеприимства Дальневосточной столицы. Сборные команды Германии и Швеции настояли на том, чтобы остановится там же, где проживали в 2015 году, ссылаясь на должный уровень обслуживания в гостинице, уютную атмосферу, а также компетентный и приветливый персонал», - сообщили в управлении по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет с 29 января по 4 февраля. Торжественная церемония открытия первенства состоится 29 января. Она начнется в 19.00, за полчаса до первого матча между Россией и Норвегией. Как сообщили в дирекции чемпионата, во время церемонии зрители увидят грандиозное лазерное шоу с презентацией лучших достопримечательностей региона, оригинальное представление команд и станут участниками уникального светового флэшмоба.