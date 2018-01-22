В Хабаровском крае продолжается прием документов на пособие за первенца

С 9 января в Хабаровском крае продолжается прием заявлений на оформление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) за первого ребенка. На сегодняшний день она составляет около 13,5 тысяч рублей. Пособие начисляется семьям за первенцев, появившихся на свет в 2018 году. Деньги будут выплачиваться до достижения ребенком полутора лет.

Поддержка предусмотрена для семей, чей ежемесячный доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В Хабаровском крае эта сумма составляет 20 710,5 рублей. По информации регионального министерства социальной защиты населения, за выплатой могут обратиться около четырех тысяч семей.

Документы на оформление пособия принимают с 9 января в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ.

К заявлению необходимо приложить паспорт, свидетельство о рождении ребенка или выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки, сведения о доходах членов семьи, а также реквизиты счета (для перечисления средств). Орган социальной защиты населения в месячный срок принимает решение о назначении выплаты на первого ребенка.

Напомним, выплата семьям пособия за рождение первого ребенка – новая мера поддержки, о которой в конце ноября прошлого года объявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах семьи. Глава государства призвал регионы к перезагрузке демографической ситуации