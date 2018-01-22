2,5 тонны нелегальных товаров ожидали реализации на одном из хабаровских складов

Хабаровская фирма хранила на своем складе более 2,5 тонн товаров народного потребления, ожидающих реализации на территории Хабаровского края без разрешительных на то документов.

По оперативной информации, полученной сотрудниками Хабаровской таможни, об отсутствии у одной из хабаровских фирм документов, подтверждающих факт ввоза товаров, таможенники провели проверку, и обнаружили среди прочей продукции более 600 предметов, маркированных товарными знаками известных брендов. В громоздких мешках и картонных коробках с логотипами различных компаний инспекторы обнаружили обувь, сумки, предметы одежды и другие товары с изображениями Nike, Reebok, Adidas, Panasonic, Chanel, Chloe, Salvatore Ferraganno, Burberry и другими.

От кроссовок, сумок и верхней одежды до кастрюль и варочных панелей неизвестного происхождения, но выдаваемых за продукцию известных компаний – огромный ассортимент товаров ожидал своей отправки на внутренний рынок Хабаровского края. Сами товары прибыли в Хабаровск из Приморья. Известно также, что хабаровская фирма приобрела их в городе Уссурийске у гражданина КНР для последующей реализации, однако сертификатов происхождения товаров, как и лицензий на их продажу в ходе проверки не обнаружено.

Все материалы по факту «находки» таможенники передали в Хабаровское линейное управление МВД России на транспорте. Сотрудники полиции отправили запросы представителям правообладателей на предмет наличия признаков контрафактности в товарах, на что получили ответы о том, что указанная часть хранившихся на складе товаров действительно подделка, при этом ущерб от незаконного использования объектов интеллектуальной собственности правообладатели оценили более чем в 250 тысяч рублей.

По факту незаконного использования средств индивидуализации товаров Хабаровским линейным управлением МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ.

- Сотрудничество в порядке межведомственного взаимодействия, как с полицией, так с налоговой и другими службами сегодня особо необходимо, - комментирует ситуацию начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Хабаровской таможни Наталья Супрун. – Противодействовать незаконному обороту товаров легкой промышленности, контрафактных товаров возможно только путем совместной слаженной работы всех правоохранительных структур края и государства в целом.

Виктория Алёшина