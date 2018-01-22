Женская сборная России по хоккею прилетела в Хабаровск для проведения учебно-тренировочного сбора перед Олимпийскими Играми 2018 года. Команда в дальневосточной столице будет тренироваться на базе краевого центра развития хоккея до 4 февраля, после чего отправится в южнокорейский Пхёнчхан, где будет проходить зимняя Олимпиада.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Хабаровск уже становился тренировочной базой для подготовки к летним Олимпийским играм 1988 года в Сеуле. Тогда в городе занимались сборные по тяжёлой атлетике и стрельбе. К зимней Олимпиаде регион будет готовить команды впервые.

.