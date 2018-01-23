В Хабаровском районе тигриная невеста оказалась без места

В Хабаровском районе ноябрь и декабрь прошлого года в «Большехехцирском» заповеднике и заказнике «Хехцирский» был насыщен наплывом тигров. Помимо постоянно проживающих на этих территориях двух тигриц, было зафиксировано появление двух крупных самцов тигра и тигрицы.

Госинспекторы были озадачены столь неожиданным появлением тигров ввиду уменьшения кормовой площади для уже осевших здесь полосатых, но все разрешилось само собой. Самцы тигров, побродив немного по заповеднику изаказнику, добровольно удалились.

Новая тигрица, пришедшая в заказник, по-видимому, захотела остаться, но была изгнана хозяйкой заказника. Оставшись без охотничьего участка оголодавшая тигрица, как невеста без места, начала отлавливать бродячих собак вокруг сел Благодатное, Князе-Волконское и Лесное, а войдя в азарт - снимать их даже с цепей, чем напугала жителей окрестных селений.

Специалистами оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными Министерства природных ресурсов края совместно с инспекцией заповедника неоднократно загоняли расшалившегося зверя на территорию заказника «Хехцирский». Но также успешно изгонялась она оттуда хозяйкой Кармой, вынуждая её вновь промышлять разбоем в окрестностях сельских поселений.

23 декабря 2017 года Министерством природных ресурсов края получено разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на изъятие из естественной среды обитания 1 особи амурского тигра, находящегося на территории Хабаровского района края, нападавшего на домашних животных в окрестностях упоминавшихся сел.

«Специалистами оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными в ходе осуществления ежесуточного контроля установлено, что зверь вновь вышел за границы заказника федерального значения "Хехцирский". Начата работа по его отлову и изъятию из естественной среды обитания», - сообщает краевое министерство.

Сейчас тигрица Невеста без места с периодичностью раз в две недели отмечается в заказнике в районе сел Лесное и Благодатное, без попыток закрепиться на территории заказника.

Госинспекторы продолжают наблюдения за перемещениями тигров на подконтрольных территориях, а также обменивается информацией со специалистами из Министерства природных ресурсов края.

На сегодня в заповеднике постоянно обитает одна тигрица (размер пятки восемь сантиметров) и одна- в заказнике «Хехцирский» (размер пятки десять сантиметров). И это, скорее всего, предел: больше территория прокормить не сможет. А ведь какое-то программированное естественной силой время здесь будут гостевать и самцы, а их аппетит… Надеемся, все таки, что все обойдется и Невеста найдет свое место, благо тигриный ареал – в целом не перенаселен.