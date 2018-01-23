Хабаровская дача: Землица-кормилица, поможи урожаю!

Пока безземельные хабаровчане ищут старых друзей и закопанное в снегопад шампанское, владельцам дачных участков положено отдыхать. С 1 по 19. Так исстари повелось. Потому что - Святки, когда можно себе позволить придаться веселому мракобесию. А как еще иначе назвать странную смесь языческих и православных обрядов, ворожбы и молитв?

Такие уж мы удивительные люди, а земледельцы – еще удивительнее, потому как к матушке нашей, а значит, к народу ближе. Об огородных суевериях, приметах и заговорах говорим сегодня.

Понятно, что крестьянина в первую очередь волнует, какой будет год – урожайный ли. И что лучше родится. Вот, например, прошлый год помидорный был. И кто посадил чуть больше томатов, в расчете на неурожай, не знал потом, куда эти томаты деть. Только сорок литров (!) томатного сока закатала одна моя знакомая. А ведь были еще и маринады, и соленья…

Наступивший год по всем приметам обещает хороший урожай зерновых, теплое лето и урожай фруктов. Правда, какие именно деревья надумают нас осчастливить, стоит уточнить немножко позже. Одно знаю: если на 17 января приходится полнолуние, то родятся вишни и тыквы. Но не наш случай, не сегодняшний. А вот далее успеем понаблюдать.

19-го, в Крещение, снег упадет, и назавтра будет облачно и снежно – к урожаю. 23 января - какая погода, такое и лето. Иней на деревьях – лето мокрое, сильный южный ветер – жди частые грозы, урожай грибов и кукурузы. Если солнечно в Татьянин день, 25 января, уродятся сливы, морковь и клубника.

Утром в Крещение загляните под обеденный стол – найдете крупинку, будет вам урожай и богатство. Или сносите к храму овощи: морковку, картошку, свеклу. Их надо оставить ввечеру у церковного забора – на чем утром будет больше инея, ту культуру надо больше и сажать, чтоб без урожая совсем не остаться. Святой водой, которую только ленивый да нехристь не имеют в доме после 19 января, можно окропить семена перед посадкой. А еще лучше замочить их в ней.

Например, перед высадкой в почву огурцов. При посадке произносят следующие слова: «Расти, огурец, крепкий молодец. Как звезд на небе у Бога, так и на кусте плодов будет много. Не возьмет тебя тля, не поест тебя ржа, мучнистая роса. Слово мое крепко, дело мое лепко, тому и быть так!».

Крещенская вода пригодится и весной, когда начнется дачная работа. Например, ею окропляют клубничные грядки, обходя по кругу да приговаривая: «Сладка моя ягодка, как мед, красна моя ягодка, как ясно солнышко. Не погубит тебя ни ветер, ни жара, ни засуха, ни болезни всякие. Будет мой урожай сторицей!».

В воде из иордани замачивают лук перед посадкой: «Лук-лучок, крепкий бочок! Перо будет густое зеленое, а репка белая огромная!».

Ритуалов урожайности столько, сколько аграрных технологий. Но есть и основы основ: например, посадку стоит проводить в тишине, хорошем настроении и одиночестве – во избежание дурного сглаза, соседки, они знаете, всякие бывают. Могут и картошку скрасть. Я не о тех, что сами не сеют, не пашут, но на чужой огород рот разевают, а о тех, кто в поле с колдовством выходят. Если у соседки картошку в прошлом году колорадский жук поел, а ваш урожай был богат, может удачу на свой участок приманить. Это так делается, но обязательно на убывающей Луне: тайно берут на соседнем участке картофелину, кладут ее на три дня в мешок со своей посевной. Затем нужно выйти в огород и трижды произнести: «У соседа беру, земле отдаю. Луна идет на убыль, а мне – прибыль. Все, что сейчас в землю положу, осенью сторицей возьму. Аминь». Конечно, для посадки картофеля надежней правильно выбрать время (чтобы земля не была холодной), но если хочется, можно обойти вскопанное под «наше всё» поле крест-накрест да приговаривая: «Землица-кормилица, поможи моему урожаю! Пусть ему хватит тепла, солнца, воды и света. Я тебя отблагодарю, взрыхлю, как перинку вспушу, от злой травы-муравы освобожу. Картошечку силой напитай, вырасти богатому урожаю дай. Да будет так!». Может, тогда и в соседний огород с завистью заглядывать не придется.

И, кстати, о завистниках. Случаются же такие соседи, что каждый твой шаг с издевками комментируют и никуда от таких не спрятаться, не скрыться. Может, попробовать старинное средство? По углам участка закапывают в землю четыре небольших зеркальца, а при этом произносят: «Кто на мой сад-огород порчу наведет, сам себя проклянет. Сколько от тебя зла ушло, столько к нам прибыли пришло». Говорят, этот заговор помогает уберечь урожай от завистников и злопыхателей. Для сохранности плодов на растения повязывают красную шерстяную нить, она дает надежную защиту от сглаза. При завязывании нити выполняют три узелка, каждый раз при этом желая растению или дереву силы, плодовитости и здоровья.

Если на грядках все зачахло, а садовые растения заросли сорняками и совсем не цветут, обратитесь к заговорам. Бывает иногда так, что недобрый взгляд может испортить огород и сад, после чего там одна сорная трава вырастет. Эту беду можно поправить так: добывают старое тележное колесо, сжигают его, шепотом приговаривая: «Гори золой, золой упади, а ты, земля-матушка, урожай породи. Аминь». В землю вашего сада и огорода вернется сила. А подготавливая землю к севу, прошепчите: «Дай, Бог, всего впрок. Сажаю руками, увожу возами. А кто захочет мое добро сглазить, тому соль на язык, дырку на клык. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Аминь».

У наших прапрадедов особенно ценились старые лапти, которые считались верным средством от сглаза — такое незатейливое «украшение» развешивали на кольях изгороди. Кроме того, от дурного глаза спасает запах лука, чеснока, а также некоторых других растений и трав: чертополоха, плакун-травы, петрова креста, адамовой головы. Можно приготовить травяной отвар и крест-накрест окропить огород.

Перед посадкой моркови проводили целый магический обряд. Надевали удобную одежду, зажигали свечу, создавали вокруг себя атмосферу уюта и покоя. В кувшин наливали чистую некипяченую воду и помещали в центр стола. Вокруг расставляли мешочек с землей и керамический сосуд с семенами. Окна и двери при этом следовало плотно закрыть, чтобы не было сквозняков.

Требовалось взять в ладонь горсть морковных семян и мысленно обратиться к ним «по именам» с просьбой помочь очистить землю от сглаза. Сажая семена, следовало шептать такой заговор: «Корень к корешку, а вершок к вершку. Пусть будет сей корень крепок. Аминь».

Еще уважительней поступали с капустой. Посадив первый кустик рассады, хозяйка накрывала его горшком, а горшок белой скатертью – чтоб родились большие крепкие вилки. Высаживая остальную рассаду (делать это должны были исключительно женщины), с капустой разговаривали: «Здравствуй, моя капуста. Что ж ты сидишь невеселая? Или тебя заточили черви, или замучили килы? Ах, килы, вы килы, окаянные силы, идите вы, килы, из дверей в двери, из ворот в вороты, в чистое поле. В чистом поле наставлены столы дубовые, скатерти браные, наставлено всякое питенье, яденье. Пейте, ешьте, потешайтеся! А ты, моя капуста, расти да веселися — кверху кочаниста, книзу лопушиста. Не я помогаю, не я пособляю. Помогает, пособляет сам Иисус Христос, мать Пресвятая Богородица по сей час, по весь приговор, по мое смертное слово — во веки аминь!». Отсадившись, весь день семья хлеба не ела, чтоб куры рассаду не выклевали.

Священные силы природы, считалось в древности, обитают в растениях, выращенных нами. Энергия земли соединяется с нашими собственными силами, помогая нам во всем. И, может быть, именно ваш сад и огород может стать верным помощником в осуществлении ваших личных планов. Разве плохо в это верить?

Ирина Северцева