Хабаровский край избавился от звезд российского живодерства

Алину Орлову и Алёну Нечаеву, в замужестве Савченко, этапировали в Иркутскую область. где они 4 и 3 года соответственно разделят досуг с товарками в женской колонии общего режима. Их подельник Виктор Смышляев пока еще прибывает в СИЗО.

Напомним, что Кристина Конопля, она же жена Люцифера, она же Алена Савченко, , вышла замуж, находясь в СИЗО.

Алёна взяла фамилию мужа и стала Нечаевой. Счастливый избранник хабаровской живодерки – смелый парень из Екатеринбурга Артем.

Напомним, вся эта история началоась с того, что интернет-пользователи разоблачили двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска, которые выкладывали в Сеть фото и видео, где они мучили и убивали животных. «На своих страницах девушки публиковали фотографии животных – здоровых, покалеченных и убитых. На некоторых снимках можно увидеть внутренности собак и кошек. Иногда мертвых животных подвешивали на стену при помощи гвоздей.

Сиюня по август 2016 года Алена Савченко и Алина Орлова на втором этаже недостроенного здания, на улице Юнгов убили не менее 15 собак, кошек, голубей. Кроме того, девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги. Одна из девиц разместила на своей странице в популярной социальной сети изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих.

Также одна из девушек и Виктор Смышляевт сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, «направленный на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе». Видеоролик они опубликовали на странице одной из социальных сетей, показав его также коллегам мужчины.

В итоге Алена Савченко приговорена к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца, Алина Орлова - на три года и десять месяцев. Отбывать наказание девушки будут в исправительной колонии общего режима. Их «коллега» 18-летний Виктор Смышляев приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кстати. за прошедший год пользователи Яндекса не так часто спрашивали о Хабаровске. Всего 18 миллионов запросов о краевой столице оставили поисковику интернет-пользователи. А вот жителям регионов страны Хабаровск интересен, в основном, как промежуточный пункт на пути в Китай. И все еще интересуются пользователи сети Интернет так называемыми «хабаровскими живодерками».