Трагедия в Хабаровском районе: Мать убивала сына ради своего мужчины

В Хабаровске состоялось очередное судебное заседание по жестокому убийству четырехлетнего мальчика.

Жителям поселка Твердохлебово вменяется убийство ребенка с особой жестокостью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По совокупности преступлений подсудимым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Как рассказывают т свидетели, по меньшей мере последние месяцы жизни ребенка систематически избивали, морили голодом, держали в кладовке. А убийство, по версии обвинения, пытались выдать за несчастный случай: мальчик якобы неудачно свалился с лестницы и умер.

На очередном слушании в суде всплыла пикантная подробность. Друзья родителей убитого мальчика - семейная пара как-то пришла в госи с ночевкой. Гостья проснулась в четыре часа ночи от детского крика. Плач продолжался в течение 40 минут, а потом мальчик затих.

— Ольга (подсудимая) избила ребенка кипятильником. Его попа была синяя. На мой вопрос, зачем она это сделала, муж Ольги пояснил, что ребенок сам попросил его избить, рассказал гостья.

По словам свидетеля, мать ребенка несколько раз жаловалась, что сожитель избивает ее, и просила совета, что делать раньше.

- Она вообще была как будто заворожена Александром. Когда он хотел уйти, Ольга в буквальном смысле слова лежала у него в ногах и просила, чтобы тот остался, - рассказал мужчина.

—Мальчика пара забивала совместно, делали это очень жестоко и хладнокровно. Она била своего сына ради мужчины, а он - чтобы поднять свою самооценку, - считает один из участников судебного процесса.

Очередное заседание состоится 25 января, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab..