В Хабаровском районе депутат помог решить проблему погребения

В поселке Кукан и селе Наумовка Хабаровского муниципального района одна из «наболевших» проблем – погребение умерших.

Сложности возникают в случае необходимости вскрытия тела, когда родственники покойного вынуждены самостоятельно оплачивать транспортировку тела в Хабаровск и обратно, а это около 20 тыс. рублей .От дальневосточной столицы до населенных пунктов расстояние по дороге составляет более 250 километров.

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Когда у родственников покойного нет денего, эти затраты принимает на себя администрация селений. В результате встречи Юрия Матвеева, главы населенного пункта и жителей было принято решение, что глава поселения должен заключить договор с одной из ритуальных фирм Биробиджана, который находится на расстоянии 80 километров от поселка. Эта компания будет приезжать в населенный пункт, чтобы увезти тело в Биробиджан на вскрытие, а затем привозить его обратно.

«Если потребуется, мы, депутаты регионального парламента, готовы инициировать поддержку по выделению данных средств», – отметил Юрий Матвеев. Он подчеркнул, что с подобной проблемой сталкиваются жители и других отдаленных населенных пунктов региона, где пути решения вопроса также будут прорабатываться.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.