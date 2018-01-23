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В Хабаровском районе депутат помог решить проблему погребения
В поселке Кукан и селе Наумовка Хабаровского муниципального района одна из «наболевших» проблем – погребение умерших.
Сложности возникают в случае необходимости вскрытия тела, когда родственники покойного вынуждены самостоятельно оплачивать транспортировку тела в Хабаровск и обратно, а это около 20 тыс. рублей .От дальневосточной столицы до населенных пунктов расстояние по дороге составляет более 250 километров.
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Когда у родственников покойного нет денего, эти затраты принимает на себя администрация селений. В результате встречи Юрия Матвеева, главы населенного пункта и жителей было принято решение, что глава поселения должен заключить договор с одной из ритуальных фирм Биробиджана, который находится на расстоянии 80 километров от поселка. Эта компания будет приезжать в населенный пункт, чтобы увезти тело в Биробиджан на вскрытие, а затем привозить его обратно.
«Если потребуется, мы, депутаты регионального парламента, готовы инициировать поддержку по выделению данных средств», – отметил Юрий Матвеев. Он подчеркнул, что с подобной проблемой сталкиваются жители и других отдаленных населенных пунктов региона, где пути решения вопроса также будут прорабатываться.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.
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