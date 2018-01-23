В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс проектов ТОС

В Хабаровском крае продолжается реализация проекта по поддержке территориальных общественных самоуправлений (ТОС). До 26 января продлится первый в этом году конкурс проектов, итоги которого будут подведены в начале марта. Как сообщили в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации края, на сегодняшний день подано 26 заявок.

«До конца недели мы ожидаем еще много заявок. Не все еще подготовили необходимый пакет документов. Всего в этом году будет проведено два конкурса проектов. Нынешнему старт был дан 26 декабря 2017 г. Второй будет объявлен в начале второго полугодия. Всего на поддержку территориальных общественных самоуправлений выделено 50 млн рублей: по 25 млн на каждый конкурс. Важно, что один проект не может претендовать на грант более 750 тыс. рублей. При этом один ТОС может подать на конкурс до трех проектов», - сообщили в министерстве внутренней политики и информации края.

В ведомстве также отметили, что с каждым годом география ТОС становится шире. По последним данным в регионе зарегистрировано 274 объединения. Все больше заявок поступает из сельских поселений. Жители хотят обустроить спортивные и детские площадки, асфальтировать дорогу, оборудовать автостоянку и даже уличный рынок. При этом на реализацию проектов инициативных гражданам может не хватать от 40 до 500 тыс. рублей.

За два года реализации проекта по поддержке территориальных общественных самоуправлений в крае из 415 проектов, поданных на конкурсы, 182 получили финансирование на общую сумму 36 млн 285 тыс. рублей. Реализованы 48 проектов ТОС, остальные будут завершены в этом году.