Cтроители обещают сдать набережную Комсомольска-на-Амуре раньше срока.

Строители, ведущие реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре, заявили о готовности сдать объект раньше намеченного срока. Об этом они заявили губернатору Хабаровского края в ходе его визита.

«На набережной работы идут полным ходом, хотя еще в прошлом году никак не могли забить сваи. Сегодня процесс отработан, более того – подрядчик заявляет, что они готовы опередить график и предлагают увеличить финансирование, чтобы они быстрее могли сдать объект», - рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Сейчас на набережной идет укрепление берега на протяжении 2,8 км, обустройство прогулочных дорожек, смотровой площадки, выходов к воде. Здесь также должно появиться колесо обозрения.

Напомним, городская набережная реконструируется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, который был разработан по поручению Президента России Владимира Путина. План состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.



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