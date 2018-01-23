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Районы Хабаровского края изменят правила застройки под «дальневосточные гектары»
В Хабаровском крае продолжается реализация федерального закона о «дальневосточном гектаре». В настоящее время муниципальные образования приступили к работе по изменению существующих правил землепользования и застройки. В них они добавляют наиболее востребованные на территории виды использования участков. По мнению специалистов, это создаст комфортные условия для граждан в освоении бесплатных наделов.
На сегодняшний день в крае уже оформлено более 7,5 тысяч договоров безвозмездного пользования землей. Больше половины граждан определились, что они будут делать на «дальневосточном гектаре». В основном люди берут надел для строительства жилья, сельского хозяйства, пчеловодства и ведения бизнеса. Популярностью пользуется туристическая деятельность и организация отдыха. Участки также планируют использовать для обслуживания автотранспорта, под склады и производственную деятельность.
Однако, есть случаи, когда люди не могут определиться с видом использования земли, так как он не предусмотрен генеральным планом того или иного поселения.
«Подобная ситуация возникла в ряде муниципальных образований края. К примеру, граждане брали участки, рассчитывая построить на них дом или организовать личное подсобное хозяйство, но юридически сейчас это сделать не могут. В основном, правила землепользования и застройки были утверждены до действия федерального закона о «дальневосточном гектаре», и предположить перспективы развития поселков было невозможно. Сейчас мы рекомендовали органам местного самоуправления по возможности изменить документацию», - отметила министр Хабаровского края – уполномоченный по вопросам «Дальневосточного гектара» Наталья Якутина.
Она добавила, что активную деятельность на территории Хабаровского края продолжают мобильные бригады по информированию граждан о возможностях, которые предоставляет федеральный закон о «дальневосточном гектаре». Специалисты выезжают в районы, где встречаются с населением и отвечают на интересующие вопросы. В прошлом году они проконсультировали свыше 16 тысяч человек.
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» Президент РФ Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа.
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