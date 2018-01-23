Хабаровская молодежь нарезала художественно лед

Ледорезы «Молодежки ОНФ» стали первой командой представляющей общественную организацию в международном конкурсе «Ледовая фантазия».



В Хабаровске подвели итоги трехдневного международного и молодежного конкурсов по созданию ледовых скульптур «Ледовая фантазия». Впервые в состязании приняла участие команда «Молодежки ОНФ». На суд жюри ребята представили композицию «Снегирь», где изобразили символ молодежного проекта Общероссийского народного фронта.



«Снегирь» - единственная реалистичная композиция среди всех скульптур «Ледовой фантазии». Он отлично вписался в общую картину. В этом году на конкурсе представлены действительно сильные работы, а выполненный новичками «Снегирь», достойно выглядит среди композиций опытных мастеров», - рассказал главный художник Хабаровского края, основатель Хабаровской школы ледового искусства и член штаба ОНФ Сергей Логинов, - «Кстати, команда «Молодежки ОНФ» стала первой брендированной командой за всю историю «Ледовой фантазии». Таких прецедентов раньше не было ни на международном, ни на молодежном этапах конкурса».



Символичным выглядит тот факт, что в преддверии Татьяниного дня и Дня студента дебютантом молодежного этапа конкурса «Ледовая фантазия» стала участница команды ледорезов «Молодежки ОНФ» студентка ТОГУ Татьяна Сидорова.



«Я рада, что «Молодежка ОНФ» дала мне возможность принять участие в таком серьезном конкурсе. Я начала заниматься ледовой скульптурой только этой зимой, и уже соревнуюсь с бывалыми участниками, можно сказать, на равных», - прокомментировала свое участие в конкурсе Татьяна Сидорова.



Награждение победителей XV Международного конкурса ледовых скульптур состоялось 22 января в здании гостиницы «Верба». Татьяна Сидорова была отмечена почетным дипломом участника конкурса «Ледовая фантазия».



