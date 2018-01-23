Губернатор поручил ускорить решение транспортных и социальных вопросов в Аяно-Майском районе

С основным докладом выступил глава Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивлев. По его словам, в прошлом году отмечен рост оборотов розничной торговли, повысилась рождаемость. Основу экономики района составляют предприятия перерабатывающей промышленности, лесозаготовки, горнорудной отрасли. По итогам 2017 г. отмечен рост добычи золота. Перспективы территории связаны с разработкой месторождения «Перевальное», где началось строительство горно-обогатительного комбината.

В муниципальном образовании объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. В рамках северного завоза территория полностью обеспечена горюче-смазочными материалами на зимне-весенний период.

Для удаленной от краевого центра территории большое значение имеет транспортное сообщение. Этот вопрос решается при поддержке краевых властей. Так, в прошлом году открыто регулярное сообщение между селами Аян и Нелькан. Рейс востребован у жителей. Врачи, сотрудники полиции и специалисты других отраслей получили возможность выезжать в служебные командировки.

Для дальнейшего развития этого направления глава района попросил Губернатора оказать содействие в организации регулярного авиасообщения с Аимским сельским поселением.

На совещании также речь шла о развитии социальной сферы. В капитальном ремонте нуждаются две школы в Аяне и Нелькане. За счет местного бюджета проведен ремонт систем отопления, установлены пластиковые окна. Для завершения всех работ необходимы дополнительные средства.

Губернатор края поручил профильным министерствам проработать эти вопросы.

«Развитие северных территорий края всегда было одним из наших главных приоритетов. Из-за сложных климатических условий здесь непросто развивать экономику и социальную сферу. Мы помогаем решать многие вопросы, включая доставку продовольствия, топлива. Где-то, как с новым рейсом, необходима точечная работа. Нужно посмотреть, если есть потребность и рентабельность, проработать различные варианты. Если потребуется – увеличить поддержку отдельных направлений. В первую очередь я имею ввиду ключевые вопросы, связанные с транспортом и социальной сферой, ЖКХ», - сказал Вячеслав Шпорт.